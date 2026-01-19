KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
19.01.2026 13:20:00
Fachkräftemangel: Warum in der KI-Branche gerade Elektriker und Klempner fehlen
In den USA ist der Bau zahlreicher Rechenzentren geplant. Ausgerechnet der Mangel an gut ausgebildeten Handwerkern könnte allerdings zu Verzögerungen führen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!