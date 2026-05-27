Facor Alloys öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Facor Alloys ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Facor Alloys die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Facor Alloys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,760 INR. Im Vorjahr waren -2,570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 14,70 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 764,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,70 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at