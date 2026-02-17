Facor Alloys: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Facor Alloys hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,590 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at