WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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16.06.2026 07:59:19
Fact check: A Hitler lookalike at Germany's World Cup match?
Images circulating across several platforms allegedly show a football fan who resembles Adolf Hitler during Germany's 7-1 win against Curacao. But is the viral image authentic?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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