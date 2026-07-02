WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
02.07.2026 10:35:20
Fact check: AI fakes around the World Cup spread political narratives
Keir Starmer in a Croatia jersey. An Iranian protest against a US strike. Calls to arrest Brazil's President Lula. Adolf Hitler in the German fan section — all supposedly seen at the World Cup. But none of it is real.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!