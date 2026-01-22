WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 17:19:22

Fact check: Are fans cancelling World Cup 2026 tickets over US immigration fears?

Fears over US immigration policies are fueling viral claims that thousands are canceling World Cup 2026 tickets. Are fans really backing out—and could ICE target visitors?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WORLD CO. LTD. Registered Shs

mehr Nachrichten