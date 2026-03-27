Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
27.03.2026 17:04:47
Fact check: Fake satellite images distort Middle East conflict from above
As the Iran war intensifies, satellite imagery has become a key battleground in the information war. Manipulated or AI‑generated aerial images are increasingly blurring the line between fact and fiction on the ground.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!