Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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17.09.2026 14:55:26
Fact check: How disinformation fuels Houthi-Saudi conflict
As fighting between the Houthis and Saudi Arabia escalates this month, old and repurposed videos have flooded social media, with many presented as fresh footage from the front line.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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