BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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08.07.2026 18:23:21
Fact check: No, Iran did not strike a secret US Gulf base
With President Trump declaring that the ceasefire is "over" after fresh strikes by Iran, a video goes viral on social media allegedly depicting an attack on a US facility by Iran. The video shows something different.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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