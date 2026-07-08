BASE Aktie

BASE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005

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08.07.2026 18:23:21

Fact check: No, Iran did not strike a secret US Gulf base

With President Trump declaring that the ceasefire is "over" after fresh strikes by Iran, a video goes viral on social media allegedly depicting an attack on a US facility by Iran. The video shows something different.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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