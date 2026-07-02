Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
02.07.2026 22:07:21
Fact check: No, Zelenskyy wasn't killed in a Russian airstrike
Amid a flare-up in violence between Russia and Ukraine, viral posts claim Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has died. DW Fact check takes a closer look.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!