WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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25.06.2026 03:23:20
Fact check: These FIFA World Cup ticket sites are fake
Desperate to get hold of tickets for the football World Cup, many fans face being scammed by sites set up to sell fake tickets. Here's how to make sure you don't fall into the trap.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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