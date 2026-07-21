WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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21.07.2026 18:19:20
Fact check: Trump wasn't edited out of Spain World Cup photo
After Spain won the FIFA World Cup, the Spanish Football Federation posted a photo of the trophy celebrations, raising questions about whether Donald Trump had been edited out. We took a closer look.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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