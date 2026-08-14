FACT II Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FACT II Acquisition A hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at