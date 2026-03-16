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16.03.2026 06:31:29
FACT II Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
FACT II Acquisition A veröffentlichte am 13.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,210 USD gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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