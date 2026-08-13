Factorial Energy A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Factorial Energy A hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Factorial Energy A ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at