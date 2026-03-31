FactSet Research Boosts FY26 Outlook; Stock Up 5.6% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Tuesday, FactSet Research Systems, Inc. (FDS) raised its earnings, adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026.

For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $14.85 to $15.45 per share and adjusted earnings in a range of $17.25 to $17.75 per share on revenues between $2.45 billion and $2.47 billion.

Previously, the company expected earnings in the range of $14.55 to $15.25 per share and adjusted earnings in the range of $16.90 to $17.60 per share on revenues between $2.423 billion and $2.448 billion.

In Tuesday's pre-market trading, FDS is trading on the NYSE at $216.00, up $11.44 or 5.59 percent.

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