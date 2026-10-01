Factset Research Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Factset Research Systems ließ sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Factset Research Systems die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 634,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 596,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 14,57 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 15,55 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Factset Research Systems im vergangenen Geschäftsjahr 2,48 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Factset Research Systems 2,32 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at