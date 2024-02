Faeser - Deutschland wird Grenzkontrollen zu Tschechien wohl verlängern

Prag/Berlin (Reuters) - Deutschland wird die Grenzkontrollen zu Tschechien bei der nächsten Überprüfung im März aller Voraussicht nach noch einmal um sechs Monate verlängern wollen.

Die Zahl der irregulären Migranten sei zwar zurückgegangen, dennoch werde die Bundesregierung wahrscheinlich bei der EU-Kommission eine Verlängerung beantragen, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Mittwoch bei einem Besuch in Prag. Sie verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer. Das Großereignis werde wahrscheinlich dazu führen, dass Deutschland zu allen Nachbarstaaten vorübergehende Grenzkontrollen einführen müsse, sagte die SPD-Politikerin.

Grenzkontrollen müssen im Schengen-Raum von der EU-Kommission genehmigt werden. Die Brüsseler Behörde erteilt dafür in der Regel eine Erlaubnis für sechs Monate, eine Verlängerung muss dann wieder beantragt werden.

