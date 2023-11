Faeser sagt Antisemitismus in Deutschland den Kampf an

Berlin (Reuters) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat antisemitischen Stimmungen in Deutschland den Kampf angesagt.

"Unsere Demokratie weiß sich zu wehren", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Deutschen Bundestag in einer Debatte zum "Schutz jüdischen Lebens in Deutschland". "Diese Demokratie, unsere Demokratie toleriert keinerlei Judenhass", betonte Faeser und verwies darauf, dass sie bereits das palästinensische Netzwerk Samidoun in Deutschland verboten habe. "Und wir arbeiten schon an weiteren Verboten", sagte die Ministerin.

Am Donnerstag jährt sich die Reichspogromnacht von 1938 zum 85. Mal. Der Jahrestag steht diesmal wegen der Entwicklungen im Nahen Osten besonders im Fokus. Faeser verwies darauf, dass es nach dem Hamas-Massaker in Israel am 07. Oktober auch in Deutschland wieder vielfach zu Übergriffen auf Jüdinnen und Juden gekommen sei. Wenn dies - wie geschehen - auch Kinder betreffe, "dann beschämt mich das und es bricht mir das Herz", sagte Faeser. "Das werden wir nicht hinnehmen." Wer Massenmord rechtfertige, der könne sich nicht auf den Schutz der Meinungsfreiheit berufen. "Wir sind lauter als diejenigen, die Hass verbreiten."

Bundeskanzler Olaf Scholz wollte am Vormittag bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht in der Berliner Synagoge Beth Zion sprechen. Im Bundestag wollten die Fraktionen Resolutionen verabschieden, die die Solidarität mit Israel und den in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden unterstreichen sollen.

