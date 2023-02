Faeser sagt Türkei weitere Hilfen für Erdbebengebiete zu

Berlin (Reuters) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat der Türkei wegen der schweren Erdbeben zusätzliche Hilfe in Aussicht gestellt.

"Weitere Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken werden gerade zusammengestellt, um schnellstens starten zu können", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag. Sie habe der Türkei außerdem angeboten, dass das Technische Hilfswerk (THW) Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung stelle. Auch Städte, Feuerwehren und Hilfsorganisationen hätten ihre Unterstützung angeboten. "Die Hilfsbereitschaft ist beeindruckend", sagte Faeser dazu.

Ein sogenanntes Search and Rescue-Modul der in Duisburg ansässigen Hilfsorganisation International Search and Rescue (ISAR) Germany mit etwa 40 Einsatzkräften ist dem Innenministerium zufolge bereits in der Türkei eingetroffen. Einsatzgebiet soll das Gebiet Hatay sein. Die Bundespolizei hat zudem zwei Rettungssanitäter und fünf Diensthundeführer in die Türkei entsandt. Weitere drei Ärzte und 15 Rettungssanitäter sind am Morgen nach Istanbul aufgebrochen. Auch ein Search and Rescue-Team THW mit 50 Einsatzkräften und umfangreichem Material sollte am Dienstag vom Flughafen Köln/Bonn nach Adana aufbrechen. "Wir stehen eng an der Seite der Türkei", sagte Faeser. "Die Hilfen Deutschlands und der EU sind sofort angelaufen." Diese schreckliche Naturkatastrophe habe unfassbare Zerstörung verursacht.

Einen Tag nach den schweren Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze ist die Zahl der Toten auf über 5000 gestiegen. In der Türkei seien inzwischen 3549 Tote gezählt worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Syrien wurden mehr als 1600 Todesopfer gemeldet. Experten gehen davon aus, dass die Opferzahlen in den kommenden Tagen noch deutlich steigen werden.

