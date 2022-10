Faeser stellt Kommunen Immobilien und Geld für Flüchtlinge in Aussicht

Berlin (Reuters) - Innenministerin Nancy Faeser stellt den Kommunen zur Bewältigung der Flüchtlingslage mehr Geld und Immobilien in Aussicht.

"Vor allem will ich schauen, wie können wir die Kommunen von Bundesseite noch mal mit Immobilien unterstützen", sagte die SPD-Politikerin in der ARD vor dem Flüchtlingsgipfel am Dienstag. Es gebe noch Kapazitäten wie leerstehende Kasernen, die zur Verfügung gestellt werden könnten. Sie wolle regelmäßig über die Lage informieren, um den Kommunen mehr Planbarkeit zu geben. Das sei diesen sehr wichtig.

Einen Streit über die Finanzen hält Faeser für unangemessen. Es gehe derzeit darum, dass sich Bund, Land und Kommunen unterhaken und die Lage gemeinsam bewältigen. Bislang sei das gut gelungen. Auf Kritik der Länder, die bislang zur Verfügung gestellten zwei Milliarden Euro reichten nicht, sagte Faeser, es werde zu dem Thema Anfang November eine zweite Runde geben. Dann werde geschaut, wie hoch die Kosten seien und wo der Bund noch unterstützen könne.

