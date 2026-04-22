Fagerhult Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fagerhult Registered hat am 20.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,410 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,82 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,94 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,365 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,90 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at