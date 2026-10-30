Fagerhult Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fagerhult Registered hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 SEK, nach 0,490 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,03 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,170 SEK sowie einem Umsatz von 1,88 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at