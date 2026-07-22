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22.07.2026 06:31:29
Fagerhult Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fagerhult Registered hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,260 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Fagerhult Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,80 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,085 SEK sowie einen Umsatz von 1,94 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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