Fagerhult Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fagerhult Registered hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,49 SEK. Im letzten Jahr hatte Fagerhult Registered einen Gewinn von 0,310 SEK je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,03 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 1,92 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,530 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,03 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at