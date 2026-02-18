|
Fagerhult Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Fagerhult Registered stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,64 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fagerhult Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,08 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,04 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Experten hatten einen Gewinn von 0,633 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,08 Milliarden SEK erwartet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,80 SEK. Im letzten Jahr hatte Fagerhult Registered einen Gewinn von 2,01 SEK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,98 Prozent auf 7,89 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,04 SEK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 7,89 Milliarden SEK, befunden.
