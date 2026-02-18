18.02.2026 06:31:28

Fagerhult Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fagerhult Registered stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,64 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fagerhult Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,08 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,04 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Experten hatten einen Gewinn von 0,633 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,08 Milliarden SEK erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,80 SEK. Im letzten Jahr hatte Fagerhult Registered einen Gewinn von 2,01 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,98 Prozent auf 7,89 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,04 SEK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 7,89 Milliarden SEK, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen