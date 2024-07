Fagerhult Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fagerhult Registered präsentierte in der am 19.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 SEK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,17 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 2,15 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,620 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2,17 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at