11.12.2025 05:38:38

Fahimi: Steuerzuschuss für Rente befristet erhöhen

BERLIN (dpa-AFX) - Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi fordert eine befristete Erhöhung des Steuerzuschusses zur Rentenversicherung, um die hohen demografischen Kosten der kommenden Jahre abzufedern. "Keine Generation - egal ob jung oder alt - sollte allein für die sogenannte Boomer-Welle aufkommen müssen", sagte Fahimi dem Magazin "Focus". "Wir müssen diese besondere, zeitlich begrenzte Herausforderung mit einem zusätzlichen temporären Steuerzuschuss auffangen", fügte Fahimi hinzu.

Sie sprach von einem "Demografie-Faktor". "Man könnte die zusätzlichen Kosten berechnen, die in den zwölf kritischen Jahren durch die Babyboomer in der Rente auftreten und diese Spitze dann entsprechend steuerlich abfangen", sagte die Gewerkschafterin. Um diesen Faktor könne man den Steuerzuschuss erhöhen, "bis diese außergewöhnliche Phase ausläuft".

Schon jetzt geht ein erheblicher Teil des Bundeshaushalts in Zuschüsse an die Rentenkassen. 2026 sind es 127,8 Milliarden Euro, knapp ein Viertel des Etats. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen bereits nach und nach in Rente. Der Gipfel der Babyboomer-Welle war der Geburtsjahrgang 1964.

Regelmäßige Treffen der Sozialpartner im Kanzleramt?

Fahimi schlug ferner einen regelmäßigen Austausch zwischen den Sozialpartnern im Kanzleramt vor. "Ich würde gerne mit der Bundesregierung einen solchen neuen Modus finden: Ein gemeinsames Format mit den Sozialpartnern, in dem wir über wesentlichen Fragen reden können", sagte sie dem Magazin. "Es sollte ein kontinuierliches Format sein, ein regelmäßiger Austausch im Kanzleramt. Daraus könnten Leitlinien entstehen, die sich dann in Regierungshandeln übersetzen, zur Stärkung der Wirtschaft beitragen und damit auch zur Befriedung der Gesellschaft", sagte die Gewerkschafterin./shy/DP/zb

