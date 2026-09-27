Fährlinienbetreiber Hadag beklagt Treibstoffkosten - Auswirkungen auch in Kiel

HAMBURG/KIEL (dpa-AFX) - Die gestiegenen Preise für Schiffstreibstoffe belasten den öffentlichen Fährlinienbetreiber Hadag in Hamburg. Die öffentliche Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft (SFK) hat notgedrungen den Treibstoff für mehrere Fähren gewechselt, was zu einem größeren Reinigungsaufwand führt.

Die Hadag teilte mit, die Einnahmen blieben konstant, während die Kosten für Treibstoff stiegen. Es gebe einen höheren Finanzbedarf, für den die Stadt aufkomme. Das Angebot werde trotz höherer Kosten nicht verringert, weil die Hadag Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sei und Fahrten anbieten müsse.

Die 28 Schiffe der Hadag tanken schwefelbefreiten Marinediesel. Zu der Flotte gehören drei Hybrid-Fähren, die auch elektrisch fahren. Die Hadag geht nicht davon aus, dass das Entlastungspaket von Bund und Ländern, das sich an Autofahrer richtet, Auswirkungen auf die Kosten hat.

Kieler Anbieter hat Treibstoff gewechselt

Die SFK in Kiel betreibt drei vollelektrische Fähren, die auf der Schwentinelinie fahren. Auf der Fördelinie, die Stadtteile auf beiden Seiten der Kieler Förde verbindet, kommen fünf Plug-in-Hybrid-Schiffe zum Einsatz.

Diese fünf Fähren fahren normalerweise mit GTL, das steht für Gas to Liquid. "Dieser synthetische Dieselkraftstoff wird aus Erdgas hergestellt. Dieser Kraftstoff erzeugt kaum Feinstaub und Stickoxide", sagt der Sprecher. Die Produktionsstelle für GTL im Nahen Osten sei jedoch zerstört worden. Daher fahre die SFK nun mit normalem Marinediesel.

Für die Reederei habe es sogar den Vorteil, dass sie wegen der höheren Energiedichte weniger Kraftstoff im Vergleich zum GTL verbrauche und dieser auch noch günstiger sei, wie ein SFK-Sprecher sagte. "Die etwas geringeren Kosten für den Kraftstoff werden durch die häufigere Reinigung der Abgasfilter wieder kompensiert." Das Abgas vom Diesel enthält sehr viel Feinstaub, von dem es gereinigt werde. "Daher ist das Ergebnis also gleich null."

"Es sollen auch die Fähren entsprechend umgerüstet werden, um Kraftstoff einzusparen. Es stehen also zunächst Investitionen an, um dann final die Kosten zu senken", sagte der Sprecher. Die höheren Kosten zahle die Landeshauptstadt.

Die Kieler Hafenschlepper fahren dagegen nur mit Marinediesel. "Hier sind kaum Einsparungen umzusetzen", sagte der Sprecher. Die SFK plane den Umstieg auf Hybridschlepper. "Die Mehrkosten tragen die Reedereien beziehungsweise Schiffsmakler."

Barkassenbetreiber schließt Erhöhungen nicht aus

Die höheren Treibstoffpreise beschäftigen nicht nur öffentliche Unternehmen, sondern auch die privaten Barkassenbetreiber im Hamburger Hafen. Die Fahrten durch den Hafen sind bei Urlaubern beliebt.

Der Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Abicht, Hubert Neubacher, sagte, das Unternehmen habe frühzeitig Treibstoff zum Festpreis eingekauft. Die Lieferung halte bis Anfang 2027. Danach, von Februar an, erhöhten sich die Einkaufskosten im Monat im Vergleich zum Istzustand um circa 100.000 Euro.

Sollten die Einkaufspreise wieder auf das vorige Niveau sinken, könne Neubacher davon absehen, Ticketpreise zu erhöhen. "Sollte es jedoch bei den derzeitig hohen Preisen bleiben, werden wir an einer Erhöhung leider nicht vorbeikommen." Vorstellbar sei, die Preise um rund fünf Prozent zu steigern.

Zu der Unternehmensgruppe Abicht gehören die Anbieter Barkassen-Meyer und Gregors. Die Schiffe der Abicht-Gruppe tanken, wie einst die Hybrid-Fähren der Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft, GTL.

Anfragen an die Anbieter Kapitän Prüsse, Glitscher, Barkassen Ehlers und Barkassenbetrieb Bülow blieben unbeantwortet./akl/lkm/DP/zb