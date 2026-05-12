Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|
12.05.2026 10:06:38
Fahrraddiebstahl seltener, aber teurer
BERLIN (dpa-AFX) - Der Fahrraddiebstahl in Deutschland geht weiter zurück, aber der einzelne Diebstahl wird immer teurer. Im vergangenen Jahr überwiesen die Versicherungen pro versichertem Diebstahl im Durchschnitt 1.270 Euro. Das waren 80 Euro mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband GDV mitteilte. "Vor allem hochwertige Fahrräder und E-Bikes treiben die Kosten nach oben", erklärte Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. "Viele Fahrräder sind heute deutlich teurer als noch vor wenigen Jahren."
Bundesweit registrierte die Polizei im vergangenen Jahr gut 214.000 Fahrraddiebstähle, rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr, in dem die Zahl ebenfalls zurückgegangen war. In vielen Fällen gibt es offenkundig keinen Versicherungsschutz. Den Versicherungen wurden lediglich 115.000 Diebstähle gemeldet, rund 15 Prozent weniger als 2024.
Insgesamt zahlten die Hausratversicherer wie im Vorjahr 150 Millionen Euro an Kunden, denen ihr Fahrrad gestohlen worden ist. Dass Opfer ihr Rad zurückbekommen, ist eher selten. Laut Polizeistatistik wurde im vergangenen Jahr nur jeder zehnte Diebstahl aufgeklärt./bf/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AG
|
08.05.26
|XETRA-Handel MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
08.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.05.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Talanx-Anleger freuen (finanzen.at)
|
08.05.26
|MDAX aktuell: MDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Talanx AG
|10:02
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|10:02
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|10:02
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|373,60
|1,14%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|464,30
|-1,74%
|Talanx AG
|104,50
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.