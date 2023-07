Fahrwerksfertigung von Tenneco OE in Changzhou, China, verzeichnet fünf Jahre ununterbrochenes Wachstum

NORTHVILLE, Illinois, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco feierte kürzlich das fünfjährige kontinuierliche Wachstum seiner Monroe® OE-Fahrwerksprodukte in seiner Produktionsstätte in Changzhou, China.



Das Werk wurde 2018 gegründet und 2021 erweitert, um mit der Einführung der elektronischen Dämpfer der Monroe® Intelligent Suspension CVSAe-Reihe für den elektrischen Premium-Shooting-Break ZEEKR 001 der Zhejiang Geely Holding Group der erste inländische Anbieter von elektronischen Federungen in China zu werden. Heute ist das Werk in Changzhou eine der größten Produktionsstätten für Fahrzeugdämpfer in China mit 900 Mitarbeitenden und einer Gesamtkapazität von 18 Millionen passiven Monroe® OE Solutions-Dämpfern und elektronischen Monroe Intelligent Suspension CVSAe-Dämpfern pro Jahr.

Im Mai produzierte das Werk in Changzhou den einmillionsten elektronischen CVSAe-Dämpfer und unterstreicht damit die starke Position der intelligenten Federungstechnologie von Monroe auf dem größten und am schnellsten wachsenden Automobilmarkt der Welt.

Die vom Tenneco-Geschäftsbereich Advanced Suspension Technologies (AST) entwickelten CVSAe-Dämpfer sind in mehr als 75 gängigen Fahrzeugmodellen in Europa, China und anderen Regionen zu finden. Der größte Kunde für die CVSAe-Technologie in China ist heute der in Beijing ansässige Hersteller von Premium-Elektrofahrzeugen Li Auto.

Zusätzlich zu den elektronischen Dämpfern produziert das Werk in Changzhou jährlich Millionen von passiven Ein- und Zweirohrdämpfern, die unter der Marke Monroe OE Solutions vertrieben werden. Diese passiven Federungseinheiten werden an rund 25 OE-Kunden an 66 Standorten geliefert, darunter General Motors, Mercedes-Benz und die Volkswagen-Konzernmarken Audi und VW.

"Das beeindruckende, kontinuierliche Wachstum unseres Betriebs in Changzhou spiegelt die steigende Nachfrage in China und weltweit nach Monroe Intelligent Suspension- und Monroe OE Solutions-Dämpfern und verwandten Technologien wider", so Steven Wu, Vice President und General Manager, APAC Ride Control, Tenneco. "Jedes Mitglied unseres Teams in China trägt durch sein Engagement für Kundenpartnerschaft, Qualität, Leistung und Wert zu diesem Erfolg bei."

Klicken Sie hier, um mehr über das Monroe Intelligent Suspension-Portfolio von Tenneco zu erfahren. Weitere Informationen zu den passiven Federungsprodukten von Monroe OE Solutions finden Sie hier.

Über Tenneco

Tenneco ist einer der weltweit führenden Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden.

Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren.

BILDER:





Das chinesische Team setzt sich mit Hingabe und Engagement für die Schaffung eines hervorragenden Fahrkomforts ein.





KONTAKT:

Simonetta Esposito

Media Relations

(32) 471 44 02 68

sesposito@tenneco.com