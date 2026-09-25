BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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25.09.2026 14:00:51
Fahrzeugindustrie wirbt für technologieoffene Mobilität
Staatssekretär Hirte informiert sich in Eisenach über erneuerbare Kraftstoffe und Technologien zur CO₂-ReduzierungWeiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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|21.09.26
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