Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004
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28.04.2026 12:30:00
Failure to Launch: United Launch Alliance Is in Trouble. Who Wins From Its Loss?
I don't know about you, but the idea of space travel gets me a little misty-eyed. And most of the news coming out of companies like SpaceX and NASA's renewed interest in lunar expeditions with the Artemis Program is incredibly exciting.Human spaceflight, however, doesn't elicit tears of wonder, joy, or optimism at United Launch Alliance these days. ULA, a joint venture between Boeing (NYSE: BA) and Northrop Grumman (NYSE: NOC), was established in 2006 to combine the resources and expertise of two of America's aerospace leaders.Mind you, both companies participated in getting U.S. astronauts to the moon back in 1969. Boeing was behind the Saturn V rocket that sent Apollo 11 into space, and Northrop Grumman designed and built the lunar lander from which Neil Armstrong took his iconic one small step.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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