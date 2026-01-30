Fair Isaac: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fair Isaac hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fair Isaac mit einem Umsatz von insgesamt 512,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at