Fair Isaac Aktie
WKN: 873369 / ISIN: US3032501047
|
28.01.2026 22:30:22
Fair Isaac Corporation Q1 Income Rises
(RTTNews) - Fair Isaac Corporation (FICO) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $158.37 million, or $6.61 per share. This compares with $152.53 million, or $6.14 per share, last year.
Excluding items, Fair Isaac Corporation reported adjusted earnings of $175.61 million or $7.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.4% to $511.96 million from $439.97 million last year.
Fair Isaac Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $158.37 Mln. vs. $152.53 Mln. last year. -EPS: $6.61 vs. $6.14 last year. -Revenue: $511.96 Mln vs. $439.97 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ Next quarter revenue guidance: $ Full year EPS guidance: $ 38.17 Full year revenue guidance: $ 2.35 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fair Isaac Corp.
|
27.01.26
|Ausblick: Fair Isaac stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Fair Isaac präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fair Isaac Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Fair Isaac Corp.
|1 285,50
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.