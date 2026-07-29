Fair Isaac Aktie
WKN: 873369 / ISIN: US3032501047
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29.07.2026 23:04:16
Fair Isaac Corporation Q3 Income Rises
(RTTNews) - Fair Isaac Corporation (FICO) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $237.172 million, or $10.45 per share. This compares with $181.789 million, or $7.40 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 25.7% to $674.188 million from $536.415 million last year.
Fair Isaac Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $237.172 Mln. vs. $181.789 Mln. last year. -EPS: $10.45 vs. $7.40 last year. -Revenue: $674.188 Mln vs. $536.415 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 42.43 Full year revenue guidance: $ 2.53 B
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