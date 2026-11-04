Fair Isaac Aktie
WKN: 873369 / ISIN: US3032501047
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04.11.2026 23:17:30
Fair Isaac Corporation Reveals Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - Fair Isaac Corporation (FICO) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $174.964 million, or $8.12 per share. This compares with $155.014 million, or $6.42 per share, last year.
Excluding items, Fair Isaac Corporation reported adjusted earnings of $239.280 million or $11.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 27.4% to $657.049 million from $515.751 million last year.
Fair Isaac Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $174.964 Mln. vs. $155.014 Mln. last year. -EPS: $8.12 vs. $6.42 last year. -Revenue: $657.049 Mln vs. $515.751 Mln last year.
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