Fair Isaac legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fair Isaac hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,45 USD, nach 7,40 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 674,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 536,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at