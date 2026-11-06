Fair Isaac stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fair Isaac veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Fair Isaac 6,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Fair Isaac im vergangenen Quartal 657,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fair Isaac 515,8 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 36,32 USD, nach 26,54 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,53 Milliarden USD – ein Plus von 27,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Fair Isaac 1,99 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at