07.11.2025 06:31:29
Fair Isaac veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Fair Isaac hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,44 USD je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 515,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fair Isaac einen Umsatz von 453,8 Millionen USD eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 26,54 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Fair Isaac 20,45 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,99 Milliarden USD gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
