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30.04.2026 06:31:29
Fair Isaac veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Fair Isaac hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 11,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,59 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 691,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fair Isaac einen Umsatz von 498,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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