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08.05.2026 06:31:29
Fairchem Organics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fairchem Organics äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,460 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,19 Prozent auf 1,17 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Fairchem Organics 1,21 Milliarden INR umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,88 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,39 Prozent zurück. Hier wurden 4,60 Milliarden INR gegenüber 5,37 Milliarden INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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