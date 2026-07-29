Fairchem Organics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fairchem Organics hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7,95 INR gegenüber 0,900 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,76 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at