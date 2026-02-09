|
09.02.2026 06:31:29
Fairchem Organics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fairchem Organics veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,70 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Fairchem Organics 1,00 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,14 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!