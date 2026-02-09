Fairchem Organics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fairchem Organics veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,70 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fairchem Organics 1,00 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,14 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at