Fairfax Africa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fairfax Africa hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,24 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,540 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 112,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -16,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,520 CAD gegenüber -0,740 CAD im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 74,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei -6,34 Millionen CAD, während im Vorjahr -24,81 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at