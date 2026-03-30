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30.03.2026 06:31:29
Fairfax Africa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fairfax Africa hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,24 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,540 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 112,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -16,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,520 CAD gegenüber -0,740 CAD im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 74,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei -6,34 Millionen CAD, während im Vorjahr -24,81 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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