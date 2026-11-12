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12.11.2026 06:31:28
Fairfax Africa gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fairfax Africa veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 30,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 1425,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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