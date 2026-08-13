Fairfax Africa hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fairfax Africa hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,24 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fairfax Africa 0,150 CAD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 48,8 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fairfax Africa 9,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at