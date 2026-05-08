Fairfax Africa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fairfax Africa hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,08 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fairfax Africa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Fairfax Africa im vergangenen Quartal 13,3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 163,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fairfax Africa -20,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at