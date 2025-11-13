Fairfax Africa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fairfax Africa präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,0 Millionen CAD – ein Plus von 114,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fairfax Africa -14,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at