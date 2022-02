Fairfax Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fairfax Financial hat am 11.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Fairfax Financial 32,68 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fairfax Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,53 Milliarden USD im Vergleich zu 4,90 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 44,84 USD sowie einem Umsatz von 5,75 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 122,25 USD, nach 6,29 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 23,91 Milliarden USD – ein Plus von 25,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Fairfax Financial 19,13 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 131,86 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 23,11 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at